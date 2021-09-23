Düzce'de amatör balıkçının oltasına 51 kilogramlık yayın balığı takıldı

Düzce'de amatör balıkçının oltasına takılan 51 kilogramlık yayın balığı dikkati çekiyor.

Cumayeri ilçesinde rafting işletmeciliği yapan ve boş zamanlarında balıkçılıkla ilgilenen Birol Tepe'nin Melen Çayı'nda avlanırken oltasına büyük bir balık takıldı.

Tepe, arkadaşlarının yardımıyla kıyıya aldığı yayın balığını, evinin bahçesindeki havuza bıraktı. Yaklaşık 1 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 51 kilogram ağırlığındaki yayın balığını görenler şaşkınlık yaşıyor.

Birol Tepe, AA muhabirine, uzun zamandır amatör şekilde balık avladığını ancak ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı yakaladığını söyledi.

Balığı görünce şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Tepe, "Balığı sosyal medyadan paylaştım. Balıkçılıkla ilgilenenler beni aradı. Balığı satın almak istediler. Şimdi Bolu'dan bir ağabeyimiz geliyor, 3 bin liraya alacağını söyledi. Umarım satın alanlar afiyetle tüketir." şeklinde konuştu.

