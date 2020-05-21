YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de ambulansın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'de ambulansın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

DÜZCE HABERLERİ  | 21.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

Düzce'de ambulansın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'de ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Ö. idaresindeki 67 AC 870 plakalı hasta nakil ambulansı, kuzey bağlantı yolu Koçyazı mevkisinde önünde seyreden Mehmet D. yönetimindeki 81 AAC 193 plakalı hafif ticari araca çarptı, çarpmanın şiddetiyle iki araç da yola savruldu.

Yola savrulan araçlara aynı yönde giden Mehmet K'nin kullandığı 81 DC 440 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Mehmet D. ile Mehmet K. sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Düzce Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, kazazedelerin durumuyla ilgili bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazanın, ambulans şoförü Ahmet Ö'nün, Zonguldak'tan aldığı hastayı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine nakledip dönüşe geçtiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşçilikten belediye başkanlığına

İşçilikten belediye başkanlığına

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Sayan ineği bataklığa saplanan vatandaşa inek gönderme talebinde bulundu

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Oltu Kalesi uçuyor

Oltu Kalesi uçuyor

Düzce Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:26
Öğle
12:57
İkindi
16:53
Akşam
20:18
Yatsı
22:00

Düzce Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Büşra Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Meltem Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çiftçiler Gününde Jandarmadan anlamlı hediye

Çiftçiler Gününde Jandarmadan anlamlı hediye

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.