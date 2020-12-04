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Düzce’de antik kentin yolları tarihe uygun yapılacak

DÜZCE HABERLERİ  | 04.12.2020 21:06 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi’nin öncülüğünde Konuralp Antik Kenti’nin ortaya çıkarılması çalışmalarına ek olarak kent içindeki yollar da tarihi yansıtacak şekilde yeniden elden geçirilecek.

Düzce Belediyesi’nin öncülüğünde Konuralp Antik Kenti’nin ortaya çıkarılması çalışmalarına ek olarak kent içindeki yollar da tarihi yansıtacak şekilde yeniden elden geçirilecek. Antik Kentin yolları titreşimi en aza indiren taşlardan yapılacak.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp Antik Tiyatro’nun çevresindeki yolların yeniden düzenlenerek ulaşım esnasında tarihi evlere zarar vermeyecek şekilde taş döşeneceğini belirtti. Kentin tarihi yansıtması için çalışmaların hızlanmasını talimatı veren Başkan Özlü, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na kullanılacak taşlarla ilgili bilgi verileceğini ve titreşimi en aza indirgeyen ateş tuğlasını kullanmak istediklerini bildireceklerini kaydetti.

Tarihi dokuya zarar verilmeyecek
Konuralp Antik Kent’indeki tarihi evlere zarar gelmesini istemediklerini kaydeden Başkan Özlü, “Kent merkezini yolları maalesef sit alanı olmasına rağmen asfalt ile kaplanmış. Arkeolojik sit alanı olduğundan dolayı asfaltlama yapılmıyor. Biz ateş tuğlası, patlatma ocak taşı, taban tuğlası ve granit küptaş örneklerini koruma kuruluna önereceğiz. Derdimiz tarihe dokuya zarar vermeden tarihi yeniden canlandırmak” diye konuştu.

Konuralp renkleri kullanılacak
Konuralp Antik Kenti’nde restore edilecek evlerin dış cephelerinin renkleri de kent kurulduğunda kullanılan üç renk ile boyanacak. Çivit mavisi, hardal sarısı ve mint yeşili renklerinin kullanılacağı evlerde 21. Yüzyıldan tarihin başlangıcına geri dönülecek.

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