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Düzce'de antik kentteki kazılarda toprak küp bulundu

08.06.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de antik kentteki kazılarda toprak küp bulundu

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında su ya da tahıl depolama amaçlı kullanılan asimetrik pithos (pişmiş toprak küp) bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Batı Karadeniz'in Efesi" olarak adlandırılan antik kentte 6'sı arkeolog 60 kazı personeliyle çalışmalar devam ediyor.

Kazılarda şimdiye kadar daha önce milattan sonra 1. veya 2. yüzyıla ait olduğu sanılan, Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen Medusa başı ve çeşitli heykel başları, mezar ve birçok eser toprak altından çıkarıldı.

Yıl boyu süren çalışmalarda antik tiyatro da günden güne genişleyerek gün yüzüne çıkıyor.

Kazı ekibinin antik tiyatronun üst kısmında yoğunlaştırdığı çalışmalar neticesinde son olarak Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet yapı temellerinin hemen yanında muhtemelen su ya da tahıl depolama amaçlı kullanılan asimetrik pithos tespit edildi.

Ekipler, pithosun hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için kısa sürede çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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