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Düzce'de "aşı seferberliği" mesaisi gece gündüz köy ve mahallerde devam ediyor

30.07.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz: - "Bu hafta başından itibaren toplumsal bağışıklığı elde edebilmek için Sayın Valimizin öncülüğünde bir toplantı yaparak muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle aşı kampanyası başlattık. Köy köy ekiplerimizi kurduk, bütün vatandaşlarımızı aşılamaya gayret ediyoruz. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz"

Düzce'de Vali Cevdet Atay önderliğinde başlatılan aşı seferberliği kampanyası kapsamında, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla köy ve mahallelerde aşı mesaisi devam ediyor.

Köy ve mahalle muhtarlarıyla geçen günlerde bir araya gelen Vali Atay'ın, aşı yaptırmayan vatandaşlara yönelik İl Sağlık Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve belediyeler iş birliğinde aşı seferberliği başlatmasının ardından aşı mesaisine hız verildi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, çalışmayla yüzde 64 olan aşılama oranını yüzde 75'lere çıkararak mavi renk olan illerden biri olmak istediklerini söyledi.

Ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirten Yılmaz, "Bu hafta başından itibaren toplumsal bağışıklığı elde edebilmek için Sayın Valimiz Cevdet Atay öncülüğünde bir toplantı yaparak muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle aşı kampanyası başlattık. Köy köy ekiplerimizi kurduk, bütün vatandaşlarımızı aşılamaya gayret ediyoruz. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Pandemi sürecinde daha önce de nasıl el ele mücadele ettiysek şimdi de aynı şekilde mücadele etmemiz lazım. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Türkiye genelinde vaka sayılarında artış var. Bu konuda en büyük silahımız olan aşıyı herkesin yaptırmasını rica ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, aşılama verilerinin olumlu yönde ilerlediğini kaydetti.

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