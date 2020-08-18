Düzce'de "ata tohumları" gençlerin elinde yeşeriyor

Özellikle yaşlıları ziyaret ederek "bir ekip bin biçilen" tohumlarla buluşan gençler, 130'dan fazla çeşit unutulmaya yüz tutmuş tohum topladı.

Domates, salatalık, fasulye, biber gibi ürünleri topladıklarını dile getiren Yazıcı, "İnşallah bu projemizde bize en büyük destek veren Bakanlığımıza ürünlerimizi götüreceğiz. Ürünlerimizin tesciliyle ilgili de çalışıyoruz. Buradaki maksat hasıl olmuş oldu. Ektiğimiz ürünlerin meyvesini almış olduk. Bu vesileyle projenin daha da geliştirilip büyütülmesini, ilgili kurumların desteğini alarak daha teknik bir altyapıyla hedeflerine daha fazla ulaşmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Gençlerin desteği olmasa bu projeyi yürütemeyiz"

Yazıcı, projeyle ürünlerin değil, tohumların çoğaltılmasının hedeflendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ata tohumlarında ektiğimiz, bakımını yaptığımız ürünlerin hiçbirinde kesinlikle ilaç, katkı maddesi gibi bir şey yok. Tamamen doğal ortamda, doğal koşullarda ve doğal katkılarla elde etmeye çalıştık. Gençlerimiz de gelip burada çapa yapıyor, ot temizliyor, mahsulleri topluyor. Onların desteği olmasa bu projeyi yürütemeyiz. Gençlerimiz sahip çıkıyor, biz de onlara öncülük ediyoruz. Gelecek nesillere bunu aktarmak istiyoruz."

