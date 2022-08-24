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Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

24.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'de ayakkabı dükkanında kasadaki para ile hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cedidiye Mahallesi Kızılay Meydanı'ndaki iş yerine gelen maskeli 2 kişi, katlanır camın kilidini kırarak içeri girdi.

Zanlılar, kasadaki para ile SMA hastası bir çocuk için toplanan bağışın bulunduğu kumbarayı alarak kaçtı.

Durumu fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsız Düzce güvenlik kamerası

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