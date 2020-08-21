YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de banka aracının çarptığı yaya öldü

Düzce'de banka aracının çarptığı yaya öldü

DÜZCE HABERLERİ  | 21.08.2020 19:06 | Son Güncelleme

Düzce'de banka aracının çarptığı yaya öldü

DÜZCE (AA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde, bir bankaya ait hafif ticari aracın çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede öldü.

Düzce -Yığılca Yolu Aksu Mahallesi mevkisinde su alıp yürüyerek yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Güler'e Seçkin Aksu'nun kullandığı 06 BRU 287 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Ağır yaralanan Güler'in yardımına çevredekiler koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin Yığılca İlçe Devlet Hastanesine kaldırdığı Güler, burada yapılan müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Güler, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Aksu ise gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlülerin sıra dışı maskeleri Ünlülerin sıra dışı maskeleri
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:31
Sabah
06:04
Öğle
13:04
İkindi
16:49
Akşam
19:53
Yatsı
21:20

Düzce Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı
Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor
Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.