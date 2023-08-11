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Düzce'de bedensel ve zihinsel engelli genç kadının gelinlik hayali gerçek oldu

11.08.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli genç kadın, ailesinin düzenlediği temsili düğünle hayali olan gelinliği giydi.

Kaynaşlı ilçesi Üçköprü köyünde yaşayan Ayşe ve Selami Uçar çifti, 4 çocuklarından en büyüğü olan bedensel ve zihinsel engelli kızları 40 yaşındaki Fatma'nın gelinlik giyme ve düğün hayalini gerçekleştirmek için hazırlık yaptı.

Kızlarının isteğini Kaynaşlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına ileten aile, gelinlik ve gelin arabasını Kaymakamlık ve çevrelerindekilerin desteğiyle temin etti.

Kuaföre gittikten sonra gelinlik giyen genç kadın, gelin arabasıyla temsili düğün alanına getirildi.

İlk dansı babasıyla yapan Uçar'a, daha sonra kına yakıldı. Davetlilerin müzik eşliğinde eğlendiği temsili düğünde takı merasimi de gerçekleştirildi.

"KIZIMIZIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Baba Selami Uçar, AA muhabirine, kızlarının mutluluğunu paylaşan herkese teşekkür etti.

Kızının kendisine sürekli gelin olmak isteğini ilettiğini aktaran Uçar, "Kızım engelli ama ben onu her yere getiriyorum. Gittiğimiz düğünlerde gelinleri görüyor, çok heves ediyordu. Biz de ailece düşünerek böyle bir şey yaptık. Çok da güzel oldu." dedi.

Anne Ayşe Uçar da kızlarının hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Uçar, "O çok mutlu şimdi. Hayalini gerçekleştirdik, çok istiyordu. 15 gündür gelinliğini bekliyordu. Kapıya bile çıkmadan gelinliğini bekledi. Mutluyum ama biraz da hüzünlüyüm." diye konuştu.

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düğün gelinlik engelli hayal

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