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Düzce'de belediyeye ait bisiklete zarar veren genç hakkında suç duyurusu

06.06.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin bisiklete zarar verme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Düzce'de belediyenin ulaşım sistemine ait bisiklete zarar veren şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Arkadaşlarıyla belediyenin geçen yıl hizmete aldığı Düzce Akıllı Bisiklet Sistemi'nden yararlanan bir genç, kullandığı bisikleti tekmeleyerek bazı parçalarını kırdı.

Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler üzerine ilgili firma tarafından şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Düzce Belediyesi de videoyu, "Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı. Daha ekonomik ve sağlıklı ulaşım imkanı sunmak için kurduğumuz Akıllı Bisiklet Sistemimize yapılan muamele..." sözleriyle sosyal medya hesabında paylaştı.

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