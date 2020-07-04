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Düzce'de bir kişi otomobilinde ölü bulundu

DÜZCE HABERLERİ  | 04.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Düzce'de bir kişi otomobilinde ölü bulundu

Düzce'de bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kalıcı Konutlar Yeşiltepe Mahallesi'nde park halindeki otomobilde hareketsiz birinin olduğunu fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemede bulunurken, 112 Acil Servis ekipleri araçtaki kişinin öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, üzerinden kimlik ya da benzeri bir belge bulunmayan kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

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