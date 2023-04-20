YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de bir otomobilin 3 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Düzce'de bir otomobilin 3 araca çarptığı anlar güvenlik kamerasında

20.04.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de bir otomobilin, 3 araç ile bahçe duvarına çarptığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Melih Kaplan'ın kullandığı 34 PC 7867 plakalı otomobil, Beyciler Mahallesi 1596 Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçip önce Okan Kuru yönetimindeki 81 FR 859 plakalı kamyonete, daha sonra yolun kenarına park edilen iki araca çarptı.

Bir evin bahçe duvarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Kaplan, yaralandı.

Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındıDüzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
3 kişinin öldüğü kazada yaralanan mesai arkadaşlarını yalnız bırakmadılar3 kişinin öldüğü kazada yaralanan mesai arkadaşlarını yalnız bırakmadılar
Malatya'da kamu kurumlarında esnek çalışma 2 Mayıs'ta sona erecekMalatya'da kamu kurumlarında esnek çalışma 2 Mayıs'ta sona erecek
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce güvenlik kamerası

Düzce Namaz Vakitleri 20 Nisan Perşembe

İmsak
04:30
Sabah
06:03
Öğle
12:59
İkindi
16:44
Akşam
19:46
Yatsı
21:13

Düzce Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Perşembe

Nimet eczanesi
Akcakoca
Kaynasli eczanesi
Kaynasli
Ozan eczanesi
Gumusova
Yigilca eczanesi
Yigilca
Mehtap eczanesi
Merkez
Çilimli eczanesi
Cilimli
Serkan eczanesi
Cumayeri
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.