Düzce'de boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi öldü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde boru fabrikasında üzerine malzeme düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçede faaliyeti sürdüren boru profil üretim fabrikasında işçi olarak çalışan Emre Acar (22), üretim alanında üzerine düşen malzemeler nedeniyle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emre Acar, Akçakoca Devlet hastanesine kaldırıldı.

Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz