Düzce'de boynuna zincir dolanan danayı itfaiye ekipleri kurtardı

Düzce'de boynuna zincir dolanınca yaralanan dana, itfaiye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Körpeşler Mahallesi 1493. Cadde'de Melahat Şenyürek'e ait evin bahçesindeki ahırda bulunan dananın boynuna bağlı olduğu zincir dolandı.

Durumu fark eden Şenyürek komşusu Hakkı Demir'den yardım istedi.

Ahıra gelen Demir, zinciri hayvanın boynundan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, bahçeye çıkardıkları dananın boynundaki zinciri kesti.

Boynundan yaralanan hayvan, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.



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