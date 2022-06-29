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Düzce'de çelik boruların arasında sıkışan işçi hastanede hayatını kaybetti

29.06.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de çelik boruların arasında sıkışan işçi hastanede hayatını kaybetti

Düzce'de çelik boruların arasında sıkışan işçi hastanede hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çelik boru fabrikasında yaşanan iş kazasında yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sapak mevkisinde demir çelik alanında faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Oğuzhan Erkek, henüz belirlenemeyen nedenle iki borunun arasında kaldı.

Arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Erkek, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erkek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin önüne gelen işçinin yakınları, ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi.

Düzce'de çelik boruların arasında sıkışan işçi hastanede hayatını kaybetti

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