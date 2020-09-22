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Düzce’de Cep Spor Salonlarının temeli atıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 22.09.2020 14:54 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Düzce’ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollerde atılan imzalar sonrası yatırımlar için ilk adım atıldı.

Düzce’de Cep Spor Salonlarının temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Düzce’ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollerde atılan imzalar sonrası yatırımlar için ilk adım atıldı. Protokol kapsamında yer alan 5 adet cep spor salonlarının temeli atıldı.
Düzce’ye kazandırılması planlanan spor tesisleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan 32 milyon liralık protokol kapsamında çalışmalar başladı.Bu kapsamda bireysel spor dallarında sporcu yetiştirmek üzere Düzce Merkez ve Yığılca ilçesinde yapılması planlanan 5 adet cep spor salonu için ilk adım atıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İl Merkezimize 4 adet, 1 Adet Yığılca İlçemize olmak üzere toplam 5 adet cep spor salonumuzun inşaatına başlandı. Branşlara özel tahsis edeceğimiz salonlarımızda şampiyonalar yetişecek inşallah” dedi. Düzce’de spor faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan cep spor salonları ile bireysel spor branşlarında yetenekli sporcuların geliştirilmesi ve şampiyonalara hazırlanması amaçlanıyor.

Düzce’de Cep Spor Salonlarının temeli atıldı

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Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
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