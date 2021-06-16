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Düzce'de çiçek satılan bir işletmede uyuşturucu madde ele geçirildi

16.06.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de çiçek satılan bir işletmede uyuşturucu madde ele geçirildi

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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde çiçek satılan bir işletmede uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince, ilçeye bağlı Çaybükü köyünde çiçek satılan işletmede uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler, işletmede çalışan F.A'nın üzerinde ve bisikletinde gizlenmiş vaziyette 12 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Zanlı gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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