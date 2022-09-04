Düzce'de Çilimli 1. Siyah Pirinç Festivali düzenlendi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bu yıl ilk kez Siyah Pirinç ve Kültür Festivali gerçekleştirildi.

Çilimli Belediyesince bölgede üretimi yapılan siyah pirincin tanıtılması amacıyla düzenlenen festival, dün akşam şarkıcı Ece Mumay ve yerel sanatçıların verdiği konserle başladı.

Etkinliğe katılanlar, seslendirilen şarkılarla gönüllerince eğlendi.

Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, festivali geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "'Neden siyah pirinç' diye soracak olursanız, insan sağlığı için gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz bu bölgede de yetişebiliyor. Biz diyoruz ki insanlarımız sağlıklı pirinç yesin." ifadesini kullandı.

Çok sevilen pirincin zararları olduğuna da dikkati çeken Yavuz, şunları söyledi:

"Özellikle şeker hastaları çok zarar görüyor. Bu anlamda siyah pirinçten 3, 5 tabak yiyin ama dokunmayacak. Besin değeri yüksek, sağlıklı. İnşallah bundan sonra daha çok üreteceğiz. Hatta önümüzdeki yıl belediyemiz tarafından alım garantili çiftçilerimize ürettireceğiz. Yakın zamanda ise kadın kooperatifimizin açılışını yapacağız. Siyah pirinç için güzel restoran ve güzel tesis yapacağız. Bu tesisimizde sadece ve sadece siyah pirinç menüleri olacak."

Yavuz, siyah pirincin, çiftçilerin yüzünü güldüreceğini dile getirerek, "Kazancı çok yüksek. Bu işi marka haline getireceğiz. Bu konuda nefer olarak bunu en zirveye taşıyacağız inşallah. Gerekirse yurt dışına ihracat da yapacağız." dedi.

Festival, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin akşam vereceği konserle sona erecek.

