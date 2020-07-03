YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

BOLU HABERLERİ  | 03.07.2020 14:49 | Son Güncelleme

Düzce'de cip tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkisinde cipin tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara istikametine seyreden Hüseyin Okçu (52) idaresindeki 20 ADE 897 plakalı cip, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri mevkisinde aynı yöne giden Latif O. yönetimindeki 31 P 4916 plakalı tıra arkadan çarptı.

Cipte sıkışan sürücü ile Kamil Balay kaza yerine hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Asiye Türker ağır yaralandı.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Acil Servisine kaldırıldı.

Okçu ve Balay'ın cansız bedenleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılarak cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametine ulaşım tek şeritten sağlandı.

Ciptekilerin Abant Tabiat Parkı'nda düzenlenecek şirket toplantısına gittikleri öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Kilis’te korana vakaları tavan yaptı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Bolu Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:23
Sabah
05:20
Öğle
13:03
İkindi
17:02
Akşam
20:36
Yatsı
22:24

Bolu Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Elmas Eczanesi
Merkez
Kurukahveci Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Park halindeyken hareket eden kargo aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Park halindeyken hareket eden kargo aracının çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Arasta projesinde çalışmalar yeniden başladı

Arasta projesinde çalışmalar yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.