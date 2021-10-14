Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 6 Irak uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 4 adrese düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz