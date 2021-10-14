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Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

14.10.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 6 Irak uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 4 adrese düzenlenen operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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