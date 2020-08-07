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Düzce'de denize giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu

DÜZCE HABERLERİ  | 07.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Düzce'de denize giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.

Düzce'den dayısıyla geldiği ilçedeki Çarşı Plajı'nda denize giren Aykut Yarım (8), bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Akçokaca Belediyesi itfaiyesine bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri ve balıkçı tekneleriyle, drone destekli yürütülen arama çalışmalarında, Yarım'ın cesedine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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