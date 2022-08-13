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Düzce'de denize giren kişi boğuldu

13.08.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Eskişehir'den Melenağzı köyü plajına tatile gelen Deniz Alankaya (58), serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Alankaya, cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alankaya'nın ölüm haberini alan aile yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.

Düzce'de denize giren kişi boğuldu

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Düzce Akçakoca boğulmak deniz

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