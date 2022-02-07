Düzce'de dere içinde ceset bulundu

Düzce'de dere içinde erkek cesedi bulundu.

Aziziye Mahallesi'nde dere yatağında hareketsiz şekilde yatan birini görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, erkek olduğu belirlenen cesedi itfaiye yardımıyla çıkardı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



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