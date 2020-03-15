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Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

DÜZCE HABERLERİ  | 15.03.2020 16:18 | Son Güncelleme

Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Döndü Bulut idaresindeki 81 DE 151 plakalı otomobil, Sancaklar Mahallesi Karaca Deresi mevkisinde dere yatağına devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücüsü Döndü ile Selma ve Esra Bulut, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Ekiplerin kurduğu halat sistemiyle dere yatağından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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Dere devrildi Düzce Trafik Kazası

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