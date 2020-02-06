YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE HABERLERİ  | 06.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına üçüncü gününde devam ediliyor.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde, salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

Olay yerine gelen Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD, UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar, çalışmalara başlamadan önce bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Efteni Gölü, Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 15 kilometrelik alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Operatör Muhammet Yılmaz, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanı temizlerken iş makinesiyle dereye devrilmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Bakanlar, çığ altında kalarak hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiler

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Başkan Uygurtürk: “ Çin’in Gulca’da yaptığı katliamı unutmadık”

Başkan Uygurtürk: “ Çin’in Gulca’da yaptığı katliamı unutmadık”

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

“Ne olacaksın” dediklerinde “Şehit olacağım” demiş

Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

Çukurca’da şehit olan askerin naaşı memleketine gönderildi

Düzce Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:14
İkindi
15:58
Akşam
18:24
Yatsı
19:45

Düzce Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Asil Eczanesi
Merkez
Melen Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik fırtına uyarısı yaptı

Valilik fırtına uyarısı yaptı

Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı

Düzce Üniversitesi Ruandalı öğrencilerin buluşmasına ev sahipliği yaptı

Akçakoca Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası

Akçakoca Belediyesinden Elazığ’a yardım kampanyası

Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı

Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.