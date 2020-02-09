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Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE HABERLERİ  | 09.02.2020 13:41 | Son Güncelleme

Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına altıncı gününde devam ediliyor.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde 4 Şubat Salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları yeniden başladı.

Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 102 personel, Düzce AFAD ve Gölyaka Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara başlamadan önce toplantı gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 4 gruba ayrılarak Asar Deresi, HES Barajı ve Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 25 kilometrelik alandaki çalışmalara başladı.

Yılmaz'ın montu ve tişörtünün bulunduğu bölgede yeniden arama yapılırken, iş makinesi operatörüne ait olduğu belirlenen iş eldivenlerine rastlandı. Ekipler, arama çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle arama çalışmaları güçlükle gerçekleştiriliyor.

Öte yandan AFAD tarafından bölgede termal sensör donanımlı teknik arama cihazıyla arama yapıldığı belirtildi.

Ayrıca dereyi gören tüm kameralar incelemeye alındı. Operatörün kaybolduğu bölgeye 10 kilometre uzaklıkta dereyi gören güvenlik kamerasında akıntıda bir cisim tespit edilerek inceleme başlatıldı.

Yılmaz, 4 Şubat Salı günü, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanın ardından temizlik çalışması yaparken kullandığı iş makinesiyle dereye devrilerek kaybolmuştu.

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