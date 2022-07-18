Düzce'de devrilen tarım aracının altında kalan 3 kişi ağır yaralandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

İsmail Arslan idaresindeki tarım aracı, Cumayeri D-100 sapağı mevkisinde devrildi.

Ters dönen aracın altında kalan sürücüyle Eda ve Elif Arslan, bulundukları yerden sağlık ve polis ekiplerince çıkarılarak ambulanslara alındı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



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