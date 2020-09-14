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Düzce'de devrilen traktördeki 4 fındık işçisi yaralandı

DÜZCE HABERLERİ  | 14.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Düzce'de devrilen traktördeki 4 fındık işçisi yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 4 fındık işçisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Çiçekpınar köyünde fındık işçilerini taşıyan Cemil G. idaresindeki 14 DK 940 plakalı traktör devrildi.

Kazada, devrilen traktörün römorkundaki 4 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaralı 4 fındık işçisini Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

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