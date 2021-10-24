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Düzce'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

24.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yayla köyünde kestane toplamak için ormanlık alana giden Erdal Poyraz'ın (36) kullandığı 81 FH 749 plakalı traktör, yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

Ters dönen traktörün altında kalan sürücü, sağlık ve itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıldı.

Sağlık ekibince, Poyraz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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