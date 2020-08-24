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Düzce'de düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE HABERLERİ  | 24.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

6 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde köy düğününde havaya ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bıçkıyanı köyünde düzenlenen düğün merasiminde havaya ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu vücuduna mermi isabet eden Gülhan Çetin (55) ile Melek Çakır (44) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetin, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, düğünde çekim yapılan kameranın kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, düğünde silahla havaya ateş açtıkları belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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