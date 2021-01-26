Düzce’de duraklar artık daha teknolojik

Düzce Belediye Ulaşım A.Ş. tarafından otobüs duraklarına entegre edilen bilgilendirme ekranları ile otobüslerin hareket saatleri led ekranlara yansıtılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ulaşımda devrim yaparak toplu taşıma sistemini sil baştan değiştirmesi ile birlikte, ulaşım ağı her geçen gün daha kullanışlı hale geliyor. Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş, Düzce Merkez’de otobüs duraklarına yerleştirdikleri bilgilendirme ekranları ile vatandaşların otobüslerin hareket saatlerini anında görmesini sağladı. Akıllı duraklar, toplu taşıma araçlarında bulunan GPS sisteminden aldıkları anlık koordinat bilgilerini data hattı vasıtasıyla duraklarda bulunan ekranlarda vatandaşların bilgisine sunuyor.

Öte yandan Düzce Ulaşım A.Ş., akıllı telefon ve web uygulaması ile vatandaşların durağa gitmeden otobüsün nerede olduğunu ve durağa ne zaman geleceğini takip edebilecekleri KentKart Mobile uygulamasının da hayata geçtiğini duyurdu.



