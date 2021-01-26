YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce’de duraklar artık daha teknolojik

Düzce’de duraklar artık daha teknolojik

26.01.2021 17:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Düzce’de duraklar artık daha teknolojik

Düzce Belediye Ulaşım A.Ş.

Düzce Belediye Ulaşım A.Ş. tarafından otobüs duraklarına entegre edilen bilgilendirme ekranları ile otobüslerin hareket saatleri led ekranlara yansıtılıyor.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ulaşımda devrim yaparak toplu taşıma sistemini sil baştan değiştirmesi ile birlikte, ulaşım ağı her geçen gün daha kullanışlı hale geliyor. Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş, Düzce Merkez’de otobüs duraklarına yerleştirdikleri bilgilendirme ekranları ile vatandaşların otobüslerin hareket saatlerini anında görmesini sağladı. Akıllı duraklar, toplu taşıma araçlarında bulunan GPS sisteminden aldıkları anlık koordinat bilgilerini data hattı vasıtasıyla duraklarda bulunan ekranlarda vatandaşların bilgisine sunuyor.
Öte yandan Düzce Ulaşım A.Ş., akıllı telefon ve web uygulaması ile vatandaşların durağa gitmeden otobüsün nerede olduğunu ve durağa ne zaman geleceğini takip edebilecekleri KentKart Mobile uygulamasının da hayata geçtiğini duyurdu.

Düzce’de duraklar artık daha teknolojik

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı33. Abant Platformu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı

Düzce Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:04
Öğle
13:13
İkindi
15:48
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Düzce Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Evleri yanan aileye Umut oldular

Evleri yanan aileye Umut oldular

Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatı hızla devam ediyor

Kasım Aktaş Ortaokulu inşaatı hızla devam ediyor

Katı atık enerji üretim tesisinde deneme üretimi yapıldı

Katı atık enerji üretim tesisinde deneme üretimi yapıldı

Katı atık enerji üretim tesisinde deneme üretimi yapıldı

Katı atık enerji üretim tesisinde deneme üretimi yapıldı

Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası

Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye para cezası

Ahşap ve çelik, usta çiftin elinde sanat eserine dönüşüyor

Ahşap ve çelik, usta çiftin elinde sanat eserine dönüşüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.