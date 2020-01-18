YURTHABER
  4. Düzce'de düzenlenen festivalde 2,5 ton hamsi dağıtıldı

Düzce'de düzenlenen festivalde 2,5 ton hamsi dağıtıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 18.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Düzce'de düzenlenen festivalde 2,5 ton hamsi dağıtıldı

Düzce'de "Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılaya" sloganıyla düzenlenen 1. Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2,5 ton balık dağıtıldı.

Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Belediyenin katkılarıyla Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Daha sonra yağda ve ızgarada pişirilen 2,5 ton hamsi, alana gelen 4 bin kişiye ikram edildi. Vatandaşlar balıktan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin beklenenden çok ilgi gördüğünü söyledi.

Organizasyonun geleneksel hale getirileceğini belirten Özlü, "Tertipli yapılmış bir etkinlik var. Her şey pırıl pırıl, tertemiz. Etkinliği düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de kentte tüm kimliklerin huzur içinde yaşadığını vurgulayarak, "Bu anlamda bugünkü organizasyon çok önemli. Hepimiz bugün Trabzonluyuz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Mustafa Bilgin, festivale katılımdan memnuniyet duyduğunu anlatarak, "Tüm zamanların kan verme rekorunu kırmayı da düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Festival, Karadenizli sanatçıların sahne performanslarıyla devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Kızılay, Kur-an kursu öğrencilerine yarıyıl hediyesi verdiKızılay, Kur-an kursu öğrencilerine yarıyıl hediyesi verdi
Hamsi, fiyatı ile enflasyona meydan okuduHamsi, fiyatı ile enflasyona meydan okudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Hamsi Festivali

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:10
Öğle
13:10
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:25

Düzce Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Yeni Kent Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.