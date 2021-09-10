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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

10.09.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Düzce il genelinde düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen Çilimli ilçesi Topçular köyünde yaşayan N.B, Akçakoca ilçesi Yenice köyünde yaşayan M.A, Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde yaşayan A.Ö ve Yığılca ilçesinde yaşayan M.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde uyuşturucu köpeklerinin desteğiyle yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda eroin, esrar, sentetik kannabinoid, uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin jandarma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

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