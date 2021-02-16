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Düzce’de eğitime 1 gün daha ara verildi

16.02.2021 20:31 | Son Güncelleme:
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Düzce’de eğitime 1 gün daha ara verildi

Düzce Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarında eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.Düzce’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü başlanması planlanan yüz yüz eğitime çarşamba gününe kadar ara verilmişti.

Düzce Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile yüz yüze eğitime başlayacak köy okullarında eğitime 1 gün daha ara verildiğini açıkladı.
Düzce’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü başlanması planlanan yüz yüz eğitime çarşamba gününe kadar ara verilmişti. Düzce Valiği tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime Perşembe gününe kadar ara verildiğini duyurdu.
Vali Cevdet Atay “Kıymetli Düzceliler, devam eden kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli ve hamile olan personel izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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