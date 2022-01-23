Düzce'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Düzce Valisi Cevdet Atay, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olayları göz önünde bulundurularak, 24-25 Ocak'ta kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacaktır." ifadelerini kullandı.

