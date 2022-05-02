Düzce'de eşini silahla öldürüp çocuğunu yaralayan zanlı tutuklandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp oğlunu yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından köydeki ormanlık alana kaçan ve jandarma ekiplerince kısa sürede av tüfeğiyle yakalanan Durdu Alkan'ın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Alkan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün bayramlaşma maksadıyla Bolu'dan, yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan'ın (50) Hacıyeri köyü Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine gelen Durdu Alkan, çıkan tartışma üzerine av tüfeğiyle eşi ve oğlu Müslüm Alkan'ı (21) vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlenmiş, sol bacağından yaralanan Müslüm Alkan ise ambulansla hastanede tedavi altına alınmıştı.

Köydeki ormanlık alana kaçan zanlı ise jandarma ekiplerince kısa sürede av tüfeğiyle birlikte yakalanmıştı.

Kadının cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verilmişti.



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