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Düzce'de evden televizyon çalan şüpheli yakalandı

29.03.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de girdiği evdeki televizyonu battaniyeye sararak çalan zanlı gözaltına alındı.

Gölyaka ilçesine bağlı Yazıpınar Mahallesi'nde yaşayan Cavit Şirin, işten evine geldiğinde televizyonun olmadığını fark etti.

Şirin'in durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin battaniyeye sarılı televizyonla birlikte toplu taşıma aracına binerek ilçeden Düzce'ye gittiğini belirledi.

Şüpheli, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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