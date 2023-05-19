YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de "Fener Alayı" ve "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Düzce'de "Fener Alayı" ve "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

19.05.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" ve "Fener Alayı" düzenlendi.

Düzce'de "Fener Alayı" ve "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayı kapsamında, sporcular ve vatandaşlar belediye binası önünde bir araya geldi.

Sporcular ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve meşaleler ile Anıtpark'a kadar yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Yığılca Kaymakamlığı tarafından da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüşe katılan çok sayıda öğrenci ve vatandaş ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle sirenler eşliğinde yürüdü.

Yığılca Çok Programlı Anadolu Lisesi Bandosu'nun da eşlik ettiği yürüyüş, Anıtpark'ta okunan İstiklal Marşı ile sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandıDüzce'de yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce Yığılca

Düzce Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:28
Öğle
12:57
İkindi
16:53
Akşam
20:16
Yatsı
21:56

Düzce Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Doğan eczanesi
Cilimli
Burak eczanesi
Merkez
Akçakoca eczanesi
Akcakoca
Yeni konuralp eczanesi
Merkez
Hakan eczanesi
Golyaka
Yardim eczanesi
Gumusova
Şifa eczanesi
Yigilca
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.