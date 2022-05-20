Düzce’de fener alayı yürüyüşü

Düzce’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için Düzce Belediyesi önünde bir araya gelen vatandaşlar 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.
Yürüyüşün başlaması ile katılımcılar, mehteran takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Anıtpark Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşe cadde boyunca çevredekiler alkışlarıyla destek verdi.
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