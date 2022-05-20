YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce’de fener alayı yürüyüşü

Düzce’de fener alayı yürüyüşü

20.05.2022 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de fener alayı yürüyüşü

Düzce’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Fener Alayı ve Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için Düzce Belediyesi önünde bir araya gelen vatandaşlar 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Yürüyüşün başlaması ile katılımcılar, mehteran takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe cadde boyunca çevredekiler alkışlarıyla destek verdi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyorKalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyor
Ümraniye'de 19 Mayıs, 'Gençlik ve Spor' yürüyüşüyle kutlandıÜmraniye'de 19 Mayıs, 'Gençlik ve Spor' yürüyüşüyle kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 20 Mayıs Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:27
Öğle
12:57
İkindi
16:53
Akşam
20:17
Yatsı
21:58
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.