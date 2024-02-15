Düzce'de fuhşa aracılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Zor duruma düşen kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen T.T, İ.T, C.G, H.T. ve H.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tabanca, fuhuştan elde edildiği belirlenen 14 bin 520 lira, 2 şüpheli adına düzenlenmiş pasaport, 11 cep telefonu, içinde müşterilere ait bilgilerin bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Ayrıca, konuyla ilgili olarak 9 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.



