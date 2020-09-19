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Düzce’de Gaziler Günü kutlandı

DÜZCE HABERLERİ  | 19.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Düzce’de tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Düzce’de tören düzenlendi. Anıtpark’ta yapılan törende konuşan Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu; “Gaziler vurulunca değil, unutulunca ölür” dedi.
19 Eylül 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” ünvanı verildi. Unvan verilişi ile birlikte her yıl 19 Eylül tarihi gaziler günü olarak kutlanmaya başladı. Türklerin tarih boyunca yaptığı varoluş savaşlarında ve Türkiye’nin tarih boyunca vatan oluşunda verdikleri can siperhane mücadele ile canlarını siper eden gaziler için Düzce Anıtpark’ta pandemi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde sadece törenle kutlandı. Düzce Valisi Cevdet Atay, Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ümit Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Özkasap, Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akaplamn, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, kurum müdürleri ve gaziler katıldı. Tören Atatürk’ün Anıtına Vali Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Özkasap ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nefesoğlu’nun çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziler günü mesajı okundu.
Ardından konuşan Düzce Muharip Gaziler Derneği Başkanı Vedat Nefesoğlu hem vatan savunmasında hem de Türk Ordusunun sınır dışı operasyonlarına katılarak en kutsal değerleri olan bedenlerini siper etmiş gazilere vefa borcu olduğunu belirterek; “Gaziler bu topraklar için yüzyıllar boyu hem içeride hem de dışarıda savaşmış kimselerdir. Bu toprakların vatan oluşunda çok büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Onlara vefa borcumuz olduğunu lütfen unutmayalım. Gaziler, vurulunca değil unutulunca ölürler” dedi. Tören konuşmaların ardından sona erdi.
Atay ve protokolden gazilere korona uyarısı
Tören sonunda Anıtpark’ta gazilerle ayaküstü sohbet eden Düzce Valisi Cevdet Atay ve protokol üyeleri Korona virüse karşı gazilere uyarılarda bulundular. Gazilerin sağlıklarına dikkat etmelerini isteyen Vali Cevdet Atay; “Sizler bizim için önemlisiniz. Ancak yaş itibarıyla da risk grubu içindesiniz. Lütfen kendinize korona virüse karşı dikkatli olun”dedi.

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Merkezkonuralp
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Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
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