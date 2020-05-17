YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de giriş ve çıkışları sınırlandırılan ilçeden izinsiz çıkan 6 kişiye para cezası

Düzce'de giriş ve çıkışları sınırlandırılan ilçeden izinsiz çıkan 6 kişiye para cezası

DÜZCE HABERLERİ  | 17.05.2020 15:41 | Son Güncelleme

Düzce'de giriş ve çıkışları sınırlandırılan ilçeden izinsiz çıkan 6 kişiye para cezası

Yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) kapsamında giriş ve çıkışları sınırlandırılan Düzce'nin Yığılca ilçesinden il merkezine izinsiz çıktığı belirlenen 6 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için Valilik tarafından Yığılca ilçesine giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

İlçeden izinsiz çıkış yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 11.00-13.30 saatlerinde drone kullanarak çalışma yaptığı belirtilen açıklamada, 6 kişinin Düzce-Yığılca kara yolu üzerinde bulunan Hasanlar Barajı mevkisinde il merkezine izinsiz gitmeye çalıştıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Yakalanan 6 kişinin Yığılca Jandarma Komutanlığına götürüldüğü aktarılan açıklamada, "Her biri, 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılmıştır. Toplum sağlığını korumak adına, koronavirüs salgınının önlenmesi için Valilik makamınca alınan tedbirlerin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı 5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Düzce Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:42
Sabah
05:29
Öğle
12:57
İkindi
16:52
Akşam
20:15
Yatsı
21:54

Düzce Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Emirgan Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı

Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.