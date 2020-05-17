Düzce'de giriş ve çıkışları sınırlandırılan ilçeden izinsiz çıkan 6 kişiye para cezası

Yeni tip koronavirüs tedbirleri (Kovid-19) kapsamında giriş ve çıkışları sınırlandırılan Düzce'nin Yığılca ilçesinden il merkezine izinsiz çıktığı belirlenen 6 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için Valilik tarafından Yığılca ilçesine giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

İlçeden izinsiz çıkış yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 11.00-13.30 saatlerinde drone kullanarak çalışma yaptığı belirtilen açıklamada, 6 kişinin Düzce-Yığılca kara yolu üzerinde bulunan Hasanlar Barajı mevkisinde il merkezine izinsiz gitmeye çalıştıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Yakalanan 6 kişinin Yığılca Jandarma Komutanlığına götürüldüğü aktarılan açıklamada, "Her biri, 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılmıştır. Toplum sağlığını korumak adına, koronavirüs salgınının önlenmesi için Valilik makamınca alınan tedbirlerin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

