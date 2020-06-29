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Düzce'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

DÜZCE HABERLERİ  | 29.06.2020 01:41 | Son Güncelleme

Düzce'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı

DÜZCE (AA) – Düzce'de hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda seyreden 81 EZ 325 plakalı Metin Albayrak idaresindeki otomobil, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Ali Aydın idaresindeki 81 FN 941 plakalı ambulansla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan ambulansta bulunan hasta, olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kazada yaralanan olmazken kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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