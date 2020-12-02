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Düzce’de hava kirliliğinin nedenleri ve çözümleri masaya yatırıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 02.12.2020 16:19 | Son Güncelleme

Düzce’de hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye ulaşmasının ardından Vali Cevdet Atay başkanlığında kirliliği etki eden faktörlerin değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, 24- 27 Kasım’da ’hassas’ seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım’da ’sağlıksız’ boyutuna ulaştı.

Düzce’de hava kirliliğinin nedenleri ve çözümleri masaya yatırıldı

Düzce’de hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye ulaşmasının ardından Vali Cevdet Atay başkanlığında kirliliği etki eden faktörlerin değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, 24- 27 Kasım’da ’hassas’ seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım’da ’sağlıksız’ boyutuna ulaştı. 30 Kasım’da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği ’kötü’ seviyesine kadar çıktı. İnsan sağlığını tehdit eden sevilere ulaşan kirlilik sonrası valilikte toplantı düzenlendi.
Vali Cevdet Atay Başkanlığında, kirliliği etki eden faktörlerin değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması amacıyla toplantı ile ilgili açıklamada, “Vali Cevdet Atay Başkanlığı’nda, özellikle kış döneminde görülen, Yüksek Değerli Hava Kalitesi Ölçüm İndeksi’ne etki eden faktörlerin değerlendirmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Düzce’de hava emisyonu oluşturan sanayi tesisleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekiplerince; Kömür satış yerleri denetimi de Belediye ekiplerince düzenli olarak denetlenmektedir. Sanayi tesislerinin denetimlerine devam edilecektir” denildi.

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