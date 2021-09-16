Düzce'de hayvan gübresinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde hayvan gübresi içerisine gizlenen kavanozda uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ardıçdibi köyünde A.Ç ve S.Ç'nin adresine operasyon düzenledi.

Uyuşturucu köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada, hayvan gübresi içerisine gizlenmiş kavanozda 381 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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