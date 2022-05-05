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Düzce'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

05.05.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin, hırsızlık amaçlı girdiği spor tesisinde görevliler tarafından yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tenis alanına girerek hırsızlık yapmaya çalışan kişi, tesisin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kültür Mahallesi'nde bulunan tenis alanı ile idari binada, gece saatlerinde sesler duyan özel güvenlik görevlileri, bahçede bir kişinin demir parçaları sökerek bir yere yığdığını gördü.

Görevliler tarafından yakalanan zanlı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Birçok kamu kuruluşundaki hırsızlık olaylarından sabıkalı olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, zanlının tesisi gelişi ve hırsızlık yapmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Şüpheli Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:42
Öğle
12:57
İkindi
16:49
Akşam
20:02
Yatsı
21:35
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

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