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Düzce'de huzurevi sakinleri Cumhuriyet'in 100. yılını ilkokul öğrencileriyle kutladı

31.10.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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101 yaşındaki Fatma Oflaz, 100. yıla özel hazırlanan pastayı öğrencilerle kesti.

Düzce Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri, Cumhuriyet'in 100. yılını ilkokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda kutladı.

Program öncesi huzurevi binası ve bahçesindeki ağaçlar, Türk bayrakları ve 100. yıl temalı kırmızı beyaz balonlarla süslendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Turgut Çatalbaş, Cumhuriyet'in yakılan bir meşale olduğunu, 100. yılında "koca çınarlar" ile öğrencileri bir araya getirdiklerini söyledi.

Ardından yaşlılardan Hilmiye Yılmaz ve Hamdi Nalbant, cumhuriyet konulu şiirler okudu. Metek TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinden oluşan koro da şiir dinletisi sundu. Programa katılan yaşlılar, koronun seslendirdiği 100. Yıl Marşı ve Anadolu türkülerine ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Etkinliğin sonunda huzurevi sakini 101 yaşındaki Fatma Oflaz, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan pastayı ilkokul öğrencileriyle kesti.

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Düzce huzurevi cumhuriyet bayramı öğrenciler

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