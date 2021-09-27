Düzce'de iki gündür aranan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki gündür aranan 61 yaşındaki kişi, fındık bahçesinde ölü bulundu.

İhsaniye köyünde önceki gün evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Muzaffer Bezirgan'ın durumundan endişelenen yakınları, aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından bir sonuca ulaşamadı.

Köy sakinlerinin de destek verdiği aramalar sonucunda Bezirgan, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta fındık bahçesinde yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bezirgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bezirgan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



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