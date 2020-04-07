YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası

Düzce'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası

DÜZCE HABERLERİ  | 07.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

Düzce'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası

Düzce'de bir iş yerinde kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Ekipler, kumar malzemeleri ile 1700 liraya el koydu.

Kumar oynayan 4 kişiye 1225'şer liradan toplam 4 bin 900 lira idari para cezası kesilirken, iş yeri yetkilisi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, kumar oynayan kişiler hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
Anahtar Kelimeler:
Düzce Kumar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Düzce Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:53
Sabah
06:22
Öğle
13:02
İkindi
16:40
Akşam
19:33
Yatsı
20:56

Düzce Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Emirgan Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocuklar evde gökkuşakları camlarda

Çocuklar evde gökkuşakları camlarda

Düzce’de 5 Meslek lisesi siper maske üretimine başladı

Düzce’de 5 Meslek lisesi siper maske üretimine başladı

Tek tek kontrol ettiler

Tek tek kontrol ettiler

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce’de yatırımcıya tam destek

Düzce’de yatırımcıya tam destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.