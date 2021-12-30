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Düzce'de itfaiye ekiplerinin sahiplendiği kedi personelden bir an bile ayrılmıyor

30.12.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiye müdürü Mehmet Ali Kahraman: - "Minik, buraya çok alıştı. Arkadaşlarımızla itfaiye araçlarına biniyor, soyunma odalarına giriyor, yazı işlerinin olduğu odaya çıkıyor"

ÖMER ÜRER - Düzce'de, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan kurtarılan kedi, kendisini sahiplenen personelin maskotu haline geldi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce bir evin asansör boşluğuna sıkışan kedi yavrusunu kurtardıktan sonra sahiplendi.

Kediye "Minik" ismini veren ekipler, hayvanı biberonla besleyerek büyüttü.

Kısa sürede yeni yuvasına alışan kedi, sevimli hareketleriyle neşe kaynağı haline geldiği personelden bir an olsun ayrılmıyor.

- "Minik de burada olmaktan mutlu"

İtfaiye müdürü Mehmet Ali Kahraman, AA muhabirine, asansör boşluğundan kurtardıkları kedi yavrusunu sahiplenerek bakımını üstlendiklerini söyledi.

Yıl boyunca bu tür kurtarma görevlerinden çok sayıda yaptıklarını dile getiren Kahraman, bu hayvanları, eğer sahipli değillerse müdürlüğe getirerek belli bir süre baktıktan sonra sahiplendirdiklerini anlattı.

Kahraman, 20'den fazla kediyi yeni yuvaya kavuşturduklarını belirterek, "Vatandaşlar, 'Biz bakmak istiyoruz.' diyor. Bazen olay yerinde görüyorlar ve sahipleniyorlar. Kendi baktıklarımız var. Bizler de sosyal medya üzerinden 'Kedilerimiz var, sahiplenmek isterseniz bekleriz' tarzında paylaşımlar yapıyoruz. Biraz baktıktan sonra vatandaşlardan sahiplenme talebi oluyor; bir yandan seviniyor, bir yandan ayrıldığımız için üzülüyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 3 ay önce asansör boşluğundan kurtardıkları kedi yavrusunu da sahiplendiklerini aktaran Kahraman, şöyle devam etti:

"Bu ufak kedimiz İtfaiye Müdürlüğüne geldiğinde yabaniydi, bizden kaçıyordu. Arkadaşlarımız elleriyle besliyor, bizi benimsemeye başladı. 3 vardiyada çalışan arkadaşlarımızı tanıyor. Minik, buraya çok alıştı. Arkadaşlarımızla itfaiye araçlarına biniyor, soyunma odalarına giriyor, yazı işlerinin olduğu odaya çıkıyor. O da burada olmaktan çok mutlu."

Kahraman, havaların soğumasıyla araçların motor bölümleri sıcak olduğu için kedilerin buralara sığındığına işaret ederek, sürücülere araçlarını çalıştırmadan kaputu kontrol etme çağrısında bulundu.

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